Spiele in der Nations League Flick denkt an WM-Kader und EM 2024 Stand: 20.09.2022 11:19 Uhr

Wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Freitag (23.09.2022) gegen Ungarn und drei Tage später in England antritt, dann geht es um viel mehr als nur um Punkte für die Nations League.

Bundestrainer Hansi Flick sieht die Spiele als Generalprobe für die Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember). Was sie auch sind. Zwar bestreitet das Team am 16. November noch ein Spiel im Oman, doch das gilt nicht als Härtetest. Vielmehr soll sich die Mannschaft in der WM-Region akklimatisieren.

"Das ist der Startschuss Richtung WM" , betonte Flick, "wir müssen relativ schnell in den Turniermodus kommen und Leistung abrufen!" Er selbst sei bereits "absolut im WM-Modus".

"Das sind die letzten Eindrücke"

Für die Spieler, die Flick in sein 24-köpfiges Aufgebot berufen hat, haben die beiden Partien in Leipzig und London eine immense Bedeutung. Gerade für die Wackelkandidaten ist es die letzte Chance, sich im Kreise der Nationalmannschaft zu behaupten. Flick fahndet zudem nach einem Spieler "für die besonderen Momente" , wie ihn Mario Götze mit seinem Tor im Finale 2014 hatte. "Das sind die letzten Eindrücke, die wir gewinnen können. Deswegen werden das sehr fokussierte, konzentrierte Tage" , sagte auch Oliver Bierhoff.

Denn auch andere Spieler dürfen sich noch Hoffnungen machen, da Flick für die WM zwei Akteure mehr berufen darf. "Wir schauen genau hin. Die Tür ist für jeden noch offen" , sagte er auch mit Blick auf die zurzeit verletzten WM-Kandidaten.

Sieg wäre gut fürs Selbstvertrauen

Für DFB-Direktor Bierhoff ist freilich auch der Sieg in der Nations-League-Gruppe wichtig. "Für uns wäre es ein Prestige, es wäre eine Meldung und ein Aufbau von Selbstvertrauen, dieser Erfolg würde der Mannschaft guttun" , sagte der 54-Jährige.

Mit sechs Punkten liegt die Nationalmannschaft in der Gruppe 3 der Liga A einen Zähler hinter Überraschungstabellenführer Ungarn auf Platz zwei. Mit Siegen gegen Ungarn und England wäre der erste Platz sicher. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich für das Finalturnier.

Flick wil 2023 nicht nur Testspiele

Und das will Flick unbedingt spielen. Dabei denkt er perspektivisch. Für ihn haben die Spiele gegen Ungarn und in England auch über die WM hinaus große Bedeutung. Denn Flick denkt schon an das Zwischenjahr 2023. Das Problem: Deutschland hat als für die EM 2024 qualifizierter Gastgeber keine Pflichtpartien – es sei denn, man erreicht das Nations-League-Finale im Juni.

Video Vorbereitung beginnt DFB-Team richtet Blick auf Ungarn und England Die Nationalmannschaft hat sich auf dem Campus des DFB getroffen. Es geht in die Vorbereitung auf die anstehenden Nations-League-Spiele.

"Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir im Sommer das Final Four spielen wollen, weil es ein großer Erfolg für uns wäre, die Gruppenphase als Erster zu bestehen. Aber es wären für uns auch die einzigen beiden Pflichtspiele, die wir dann hätten. Daher wäre es umso besser, umso wichtiger, ins Final Four einzuziehen" , sagte er. Das sieht auch Bierhoff so: "2023 nehmen wir nicht an der EM-Qualifikation teil, weil wir 2024 als Gastgeber dabei sind, deswegen wäre ein Wettbewerb mit qualitativ starken Gegnern beim Final Four im Sommer enorm wichtig für uns." Die Endrunde der Nationenliga findet im Juni statt.

Noch nie beim Final Four dabei

Bislang hat die DFB-Auswahl das Final Four der Nations League immer verpasst. 2018 verhinderte als Tabellenschlusslicht nur eine Modusänderung den peinlichen Abstieg in die B-Liga. 2020 reichte es nach dem 0:6 in Spanien nur zu Platz zwei in der Gruppe. Sollte es in diesem Jahr erneut so kommen, dann stehen erstmal nur Testspiele an. Die Qualifikation für die EM 2024 startet im kommenden März.