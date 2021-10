Bochumer Forscher warnt: Das kann auch bei uns passieren

Hüpfende Fußballfans, die eine Stadiontribüne zum Einsturz bringen. Ein Szenario, das auch in Deutschland möglich ist. "Das kann in drei Jahren passieren, in zehn Jahren, vielleicht auch schon am nächsten Samstag" , warnen Michael Kasperski und sein Ingenieurs-Team von der Ruhr-Uni in Bochum. Und das nicht erst seit gestern. Seit den 90er Jahren beschäftigen sich die Forscher mit gefährlichen Schwingungen auf Zuschauertribünen.

Enorme Kräfte wirken

Die Bochumer Bauingenieure haben Probanden auf speziellen Waagen zu Musik hüpfen lassen und festgestellt, dass ein hüpfender Zuschauer die Tribüne dreieinhalb bis viereinhalb Mal so viel belastet, als wenn er einfach nur steht.

Die so entstehenden Kräfte würden die Statik belasten. Erst recht, wenn die Tribüne durch rhythmisches Springen und Hüpfen zu schwingen beginnt. Eine schwingende Tribüne berge zudem eine weitere Gefahr: Sie könne Angst auslösen und zu einer Massenpanik führen, so die Forscher.