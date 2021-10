Nach Missbrauchsvorwürfen - Proteste und Spielunterbrechungen in der US-Profiliga

Bei der Fortsetzung des Spielbetriebs in der US-Profiliga am Mittwochabend (06.10.2021, Ortszeit) haben vier Mannschaften ihren Forderungen nach Aufklärung der Missbrauchsvorwürfe auch auf dem Rasen Nachdruck verliehen.

Spielunterbrechungen in Washington und North Carolina

Bei den Partien von Washington Spirit gegen FC Gotham und North Carolina Courage gegen Racing Louisville unterbrachen die Teams jeweils in der sechsten Minute das Spiel, die Spielerinnen hakten sich gegenseitig unter und verharrten etwa eine Minute lang auf dem Platz.

Die Fans in den Stadien applaudierten, einige protestierten zudem gegen die Zustände. Mit Plakaten wie "No more silence" und "Protect our players!" forderten sie ein Ende der Vertuschung und einen besseren Schutz für die Spielerinnen.