Messi-Genesung nach Corona-Erkrankung "länger als gedacht"

" Es hat länger gedauert als ich dachte, um wieder okay zu sein, aber ich habe mich fast wieder erholt und freue mich darauf, auf das Feld zurückzukehren ", schrieb der 34-Jährige vom französischen Topklub Paris St. Germain.

Der sechsmalige Weltfußballer war während seines Weihnachtsurlaubs in seiner Heimat positiv getestet worden und musste sich dort in Quarantäne begeben. Im Anschluss an einen negativen Test kehrte er aber am 5. Januar zurück nach Paris. Bislang verpasste er zwei Spiele.