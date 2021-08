Der vom FC Bayern an die Monegassen ausgeliehene Nübel agierte beim 1:1 durch Jean-Charles Castelletto (42.), das schon den Endstand bedeutete, nach einer Ecke zu zögerlich.

Volland nach einer Stunde vom Platz

Gelson Martins (14.) brachte die Gastgeber früh in Führung. Doch in der Folge machte Monaco zu wenig aus der Überlegenheit. EM-Teilnehmer Kevin Volland wurde in der 59. Minute ausgewechselt. Wenig später kam der frühere Kölner Bundesligaprofi und U21-Europameister Ismail Jakobs (72.) für Monaco aufs Feld.

sid | Stand: 06.08.2021, 23:40