Punktverlust für PSG - Volland mit Monaco-Siegtreffer

Ohne den positiv auf das Coronavirus getesteten deutschen Nationalspieler Thilo Kehrer kamen die Pariser am Mittwochabend (22.12.2021) beim FC Lorient nur zu einem 1:1 (0:1). Thomas Monconduit (40.) brachte die auf einem Abstiegsplatz stehenden Gastgeber in Führung, der Argentinier Mauro Icardi (90.+1) sorgte in der Nachspielzeit in Unterzahl für den Ausgleich der Pariser.

Ramos fliegt vom Platz

Der Spanier Sergio Ramos (85.) sah in seiner erst dritten Partie für PSG Gelb-Rot. Das Starensemble aus Paris war ohne den gesperrten Kylian Mbappé und den verletzten Brasilianer Neymar aufgelaufen. Paris liegt nun 13 Punkte vor OGC Nizza.

Volland mit dem Siegtreffer

AS Monaco mit dem früheren Bayern-Trainer Niko Kovac feierte im Kampf um einen Champions-League-Platz einen wichtigen 2:1-Sieg gegen Stade Rennes. Kevin Volland (72.) erzielte den Siegtreffer für das Heimteam.

dpa | Stand: 23.12.2021, 07:28