Fußball-WM der Frauen 2023 in Australien und Neuseeland - Daten und Fakten Stand: 22.05.2023 11:27 Uhr

Die Fußball-WM der Frauen wird zum neunten Mal ausgetragen. Mit Australien und Neuseeland gibt es erstmals zwei Gastgeber. 32 Mannschaften nehmen teil. Gespielt wird vom 20. Juli bis zum 20. August.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zur WM.

Wann findet die Fußball-WM der Frauen 2023 statt?

Eröffnet wird die Weltmeisterschaft am 20. Juli (9 Uhr MESZ) mit der Partie Neuseeland - Norwegen in Auckland. Co-Gastgeber Australien spielt drei Stunden später in Sydney gegen Irland.

Das Finale wird am 20. August um 12 Uhr (MESZ) in Sydney im Stadium Australia angepfiffen.

Wie ist die Zeitverschiebung zwischen Deutschland, Australien und Neuseeland?

In Australien gibt es mehrere Zeitzonen. Der WM-Spielort Perth an der Westküste liegt im Sommer sechs Stunden vor Deutschland. Der Zeitunterschied zwischen Deutschland und der australischen Ostküste (Sydney, Melbourne) beträgt acht Stunden.

Neuseeland ist Deutschland zehn Stunden voraus.

Wie viele Teams nehmen an der Fußball-WM der Frauen teil?

Erstmals wird eine Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen mit 32 Mannschaften ausgetragen. Beim Turnier 2019 in den Niederlanden waren es lediglich 24.

Welche Teams haben sich für die WM 2023 qualifiert?

Europa: Dänemark, Deutschland, England, Frankreich, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien

Nord- und Mittelamerika/Karibik: Costa Rica, Haiti, Jamaika, Kanada, Panama, USA

Südamerika: Argentinien, Brasilien, Kolumbien

Afrika: Marokko, Nigeria, Sambia, Südafrika

Asien: Australien (als Gastgeber), China, Japan, Philippinen, Südkorea, Vietman

Ozeanien: Neuseeland (Gastgeber)

In welchen Stadien wird die WM 2023 gespielt?

Es gibt neun Spielorte und zehn Stadien: In Sydney befinden sich zwei Arenen. Zudem wird in Australien in Perth, Adelaide, Melbourne und Brisbane gespielt.

Austragungsorte in Neuseeland sind Auckland, Wellington, Dunedin und Hamilton.

Wie ist der Modus der Fußball-WM 2023?

Gespielt wird in acht Gruppen à vier Mannschaften. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe erreichen das Achtelfinale. Dann wird im K.o.-Modus weitergespielt.

Teams derselben Vorrunden-Gruppe können im Halbfinale, Finale oder im Spiel um Platz 3 erneut aufeinandertreffen.

Wer sind die Favoriten bei der WM der Frauen?

Die USA wollen als erstes Team überhaupt zum dritten Mal in Folge Weltmeister werden und dürften gute Chancen haben. Auch Europameister England und Brasilien zählen zu den Top-Favoriten.

Der erweiterte Favoriten-Kreis ist relativ groß: Frankreich gehört dazu. Ebenso die Niederlande, die allerdings auf die verletzte Vivianne Miedema (Kreuzbandriss) verzichten müssen. Kanada, Olympiasieger 2021 in Tokio, könnte ebenfalls weit kommen.

Co-Gastgeber Australien sorgte im Frühjahr für Aufsehen, als er in England mit 1:0 gewann und hat den Heimvorteil auf seiner Seite.

Und auch Deutschland sollte niemand unterschätzen.

Wie stehen die Chancen für das deutsche Team bei der Fußball-WM?

Die starke EM 2022, die mit der unglücklichen Finalniederlage gegen England endete, hat eine Euphorie in Deutschland entfacht. Die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg will nun bei der WM ihre Entwicklung fortsetzen.

Der Sieg in der Gruppe H gegen Marokko, Kolumbien und Südkorea ist eigentlich Pflicht. In der K.o.-Runde könnte der Weg jedoch extrem schwierig werden. Mögliche Gegner im Achtelfinale sind Brasilien oder Frankreich. Im Viertelfinale könnte es zum Duell mit England kommen.

Ein frühes Aus ist ebenso möglich wie eine Erfolgsserie, die vielleicht zum dritten WM-Titel führt.

Wer ist Fußball-Weltmeister bei den Frauen?

Die USA. Sie gewannen 2019 bei der Weltmeisterschaft in Frankreich das Finale mit 2:0 gegen die Niederlande.

Wer ist Rekord-Weltmeister bei den Frauen?

Die USA haben bereits viermal den WM-Titel gewonnen. Sie siegten bei der Premiere 1991 sowie 1999, 2015 und 2019.

Wie oft war Deutschland Fußball-Weltmeister bei den Frauen?

Zweimal. Die DFB-Auswahl gewann 2003 erstmals den WM-Titel - durch einen 2:1-Finalsieg gegen Schweden. Nia Künzer erzielte das Golden Goal. 2007 wurde Deutschland erneut Weltmeister, durch einen 2:0-Erfolg gegen Brasilien.

Wo findet die nächste Fußball-WM der Frauen statt?

Über den Ausrichter der WM 2027 ist noch nicht entschieden worden. Deutschland bewirbt sich gemeinsam mit Belgien und den Niederlanden. Außerdem wollen Brasilien, Südafrika sowie die USA gemeinsam mit Mexiko Gastgeber werden. Die WM-Vergabe soll am 17. Mai 2024 beim FIFA-Kongress erfolgen.