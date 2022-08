WM in Costa Rica U20-Fußballerinnen wollen nachlegen Stand: 10.08.2022 11:06 Uhr

Die deutschen Fußball-Frauen haben mit dem zweiten Platz bei der EM für Furore gesorgt, jetzt will die U20-Nationalmannschaft bei der WM in Costa Rica nachlegen.

"Alle sind total heiß auf das Turnier. Sie freuen sich, dass es bald nun endlich losgeht. Es ist für alle eine Ehre, dabei sein zu dürfen, und man spürt den Teamgeist, den Willen, gemeinsam etwas erreichen zu können" , sagte DFB-Trainerin Kathrin Peter in einem Interview mit "dfb.de": "Dabei ist natürlich unsere A-Nationalmannschaft und ihr Auftreten bei der Frauen-EM Vorbild. Wir haben die Spiele begeistert verfolgt und mitgefiebert. Das weckt auch für unser Turnier nochmal zusätzlich eine enorme Vorfreude."

Gegen Kolumbien, Neuseeland und Mexiko

Bei der WM in dem mittelamerikanischen Land trifft das Team in Gruppe B am Mittwoch (10.08.2022) zum Start auf Kolumbien. Weitere Gegner sind Neuseeland (13. August) und Mexiko (16. August). Alle Vorrundenspiele bestreitet die Mannschaft im Estadio Alejandro Morera Soto in Alajuela. 16 Teams sind dabei, die in vier Gruppen aufgeteilt sind. Die beiden Gruppen-Ersten ziehen ins Viertelfinale ein. Titelverteidiger ist Japan.

21 Spielerinnen dabei

Für das Turnier hat Peter 21 Frauen nominiert - 18 Feldspielerinnen und drei Torhüterinnen. Angeführt wird das Team von U20-Kapitänin Madeleine Steck von Eintracht Frankfurt.

Eigentlich sollte das Turnier schon im August 2020 angepfiffen werden, wurde wegen der Corona-Pandemie aber zweimal verschoben. Auch die Qualifikation fiel aus. Eigentlich werden die vier europäischen Startplätze für die U-20-WM ein Jahr zuvor bei der U-19-EM ausgespielt. Da aber auch die nicht stattfand, bestimmte das UEFA-Exekutivkomitee die Teilnehmer nach der Koeffizientenrangliste der Qualifikationsrunde. Deutschland hat die U20-WM schon dreimal gewonnen - 2004, 2010 und 2014.