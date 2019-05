Video: Finaltag der Amateure - Die Konferenz ab 10:30 Uhr

Sportschau. . 02:49 Min. . Das Erste.

Die Konferenz um 10:30 Uhr startet in den großen Städten der Bundesrepublik. Den Auftakt machen die Partien FC Oberneuland gegen den Bremer SV in Bremen, TEBE Berlin gegen den FC Viktoria 1889 Berlin in der Hauptstadt, der Torgelower FC Greif gegen Hansa Rostock und Eintracht Norderstedt gegen TuS Dassendorf in Hamburg. | video