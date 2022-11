FIFA WM 2022 Frankreich bangt um WM-Teilnahme von Benzema Stand: 19.11.2022 20:14 Uhr

Karim Benzema hat am Samstag das Training der französischen Nationalelf abgebrochen. Ob der Stürmer von Real Madrid bei der WM zum Einsatz kommen kann, ist aktuell offen.

Die französische Nationalmannschaft bangt vor dem WM-Auftakt am Dienstag (22.11.22, 20 Uhr) um Torjäger Karim Benzema. Wie der französische Sender RMC Sport berichtet, brach der 34-Jährige das Training am Samstag nach nur wenigen Minuten ab und humpelte vom Feld. Demnach laboriert Benzema, der bislang noch nicht eine Einheit absolvieren konnten, weiter an einer Verletzung im Oberschenkel.

Entscheidung muss bis Dienstag fallen

Ob der Gewinner des Ballon d’Or überhaupt an der WM teilnehmen kann, scheint aktuell offen. Bis zum Anpfiff der ersten Partie gegen Australien könnte Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps einen Spieler nachnominieren, Benzema wäre dann ab sofort nicht mehr im Kader. Heißt: Es muss eine schnelle Entscheidung her.

Der Stürmer von Real Madrid wäre nach Christopher Nkunku von RB Leipzig der zweite prominente Ausfall innerhalb weniger Tage. Für ihn war Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt nachnominiert worden. Das Stammspieler-Trio Paul Pogba, N’Golo Kanté und Presnel Kimpembe fehlt ohnehin.