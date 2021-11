Norwegische Journalisten in Katar festgenommen - "Hausfriedensbruch begangen"

Als Halvor Ekeland am Mittwochmittag (24.11.2021) im Studio des norwegischen Rundfunks (NRK) interviewt wurde, war ihm seine Erleichterung deutlich anzusehen. "Wir sind echt froh, wieder in Europa zu sein" , sagte der Journalist, der am letzten Sonntag gemeinsam mit seinem Kollegen Lokman Ghorbani in Katar festgenommen worden war.

32 Stunden lang wurden die beiden Journalisten festgehalten, nachdem sie am Sonntagabend auf dem Weg zum Flughafen von Sicherheitskräften festgenommen worden waren. Filmmaterial über Arbeitnehmerprobleme, das die beiden zuvor in einem Arbeitsmigrantenlager aufgenommen hatten, wurde gelöscht.