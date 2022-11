Kader für Katar Australien nominiert St.-Pauli-Kapitän für die WM Stand: 08.11.2022 09:58 Uhr

Jackson Irvine vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli fährt zur WM. Der 29 Jahre Mittelfeldspieler wurde für das Turnier in Katar nominiert. Für Irvine ist es die zweite WM.

Trainer Graham Arnold nominierte für seinen 26-Mann-Kader allein sieben Spieler, die in Schottland ihr Geld verdienen. Australien spielt im ersten WM-Match in Katar am 22. November gegen Titelverteidiger Frankreich. Weitere Gruppengegner sind Tunesien und Dänemark.

Auch Leckie und Hrustic dabei

Neben Mittelfeldspieler Irvine nominierte Arnold in Mathew Leckie, Milos Degenek, Ajdin Hrustic und Jamie Maclaren zudem vier ehemalige Deutschland-Legionäre.

Nicht dabei ist dagegen der ebenfalls noch aus seiner Zeit in Dortmund und Stuttgart in Deutschland bekannte Torhüter Mitch Langerak.

Machino ersetzt Nakayama bei Japan

Der deutsche Gruppengegner Japan hat Stürmer Shuto Machino für den verletzten Außenverteidiger Yuta Nakayama für die WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) nominiert. Das gab der japanische Verband am Dienstag (08.11.2022) bekannt.

Nakayama steht aufgrund einer Achillessehnenverletzung für das umstrittene Turnier in der Wüste nicht zur Verfügung. Der 23-jährige Machino hat in vier Länderspielen drei Tore erzielt.

Japan trifft am 23. November auf die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Weitere Gegner in der Vorrunde sind Costa Rica (27. November) und Spanien (1. Dezember).