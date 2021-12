Leverkusens Torwart Lunev bei Debüt früh gefordert

Es war ein stürmischer Beginn der Budapester, nach vorne gepeitscht von den Fans im vollbesetzten Stadion. Rauchwolke durch Bengalos inklusive. Ferencvaros agierte mutig und energisch, drückte Leverkusen zunächst in die Defensive.

Dabei unterlief Bayer-Innenverteidiger Odilon Kossounou ein empfindlicher Bock: Ein unaufmerksamer Rückpass des 20-Jährigen wurde fast zum Geschenk für Tokmac Nguen. Die Situation wurde aber von Leverkusens Torwart Andrei Lunev bereinigt - der sein Debüt für Bayer feierte.

"Werkself"-Trainer Gerardo Seoane hatte sich vor der Partie dazu entschieden, Torwart und Kapitän Lukas Hradecky sowie die Offensivkräfte Florian Wirtz und Patrik Schick zu schonen.

Leverkusen taut auf: Amiri mit zwei Chancen

Danach taute Leverkusen nach und nach auf, passte sich zunehmend an die aggressive Gangart der ungarischen Hausherren an. Was innerhalb kürzester Zeit mit guten Möglichkeiten belohnt wurde.

Mittelfeldmann Nadiem Amiri wurde zweimal von Kollege Karim Bellarabi in Szene gesetzt, sein erster Schuss flog als Dropkick knapp über den Kasten (12.). Der zweite Versuch wurde von Ferencvaros-Keeper Denes Dibusz pariert (14.).