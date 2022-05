Auch die CONCACAF, der kontinentale Fußballverband von Nord-, Mittelamerika und der Karibik, startet im Juni mit ihrer Nations League. Kanada beginnt am 9. Juni mit einem Heimspiel gegen Curaçao, bevor vier Tage später die Partie in Honduras ansteht.

Als Vorbereitung auf die beiden Spiele, und auch als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, für die sich Kanada erst zum zweiten Mal nach 1986 qualifiziert hat, sollte es in Vancouver eine Begegnung mit dem Iran geben. Es wäre die sportlich wertvollste Partie gewesen, denn der Iran wird auch beim Turnier in Katar dabei sein, und er steht als 21. in der Weltrangliste deutlich vor Curaçao (79) und Honduras (82). Doch das Spiel gegen den Iran wurde abgesagt.

Ohne Begründung teilte "Canada Soccer" dies am Donnerstagnachmittag (26.05.2022) deutscher Zeit via Twitter mit.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Die Tragödie um Flug PS752

Etwa 20 Stunden später folgte eine Erklärung, in der diffus von einer politischen Lage gesprochen wird, die immer kontroverser geworden sei. Keine Erwähnung fand der Flug PS752, der ganz gewiss ein Grund für die Absage gewesen ist. Jener Flug der Airline "Ukraine International" endete am 8. Januar 2020 mit einer Katastrophe, denn iranische Raketen hatten das Flugzeug abgeschossen, das auf dem Weg von Teheran nach Kiew gewesen war.