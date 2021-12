Karlsruher SC dreht wildes Duell gegen Heidenheim

Der 1. FC Heidenheim ist im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga jäh ausgebremst worden und hat den Sprung auf den Relegationsplatz verpasst. Das Team von Trainer Frank Schmidt verlor nach zuvor drei Siegen in Folge zum Hinrundenabschluss 2:3 (1:2) beim Karlsruher SC. In einer wilden Anfangsphase im Karlsruher Wildpark hatte die Heidenheimer Führung durch Tim Kleindienst (6.) nur kurz Bestand, Malik Batmaz (8./39.) glich umgehend aus und drehte die Partie noch vor der Pause. Marvin Wanitzek (56., Handelfmeter) erhöhte, ehe Kleindienst (73.) mit seinem sechsten Saisontreffer nochmals für Spannung sorgte. Damit geht der FCH (27) mit zwei Punkten Rückstand auf den Relegationsrang in die Rückrunde.