SV Sandhausen - FC Schalke 04 1:2

10.000 Schalker Fans feiern späten Sieg in Sandhausen

Stand: 29.04.2022, 20:20 Uhr

Party in Sandhausen: Der FC Schalke 04 hat in der 2. Fußball-Bundesliga vor 10.000 mitgereisten Fans einen knappen Sieg beim SVS gefeiert. Beim 2:1 (1:0) am 32. Spieltag war wieder einmal Verlass auf Torjäger Simon Terodde.