SC Paderborn - Holstein Kiel 1:2

Kiel siegt bei dezimierten Paderbornern

Der SC Paderborn hat die Rückkehr an die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Nach über einer Stunde in Unterzahl verloren die Ostwestfalen am Samstag (25.09.2021) gegen Holstein Kiel mit 1:2 (1:0).