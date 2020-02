Bornauw lässt Köln jubeln

Den besseren Start in diese Partie erwischten die zuletzt so starken Kölner. Es lief die 7. Minute, als die Fans des FC erstmals an diesem Abend jubelten - in diesem Fall taten sie es zu früh: Beim Schuss von Kapitän Jonas Hector stand Florian Kainz im Abseits, griff aber aktiv ins Geschehen ein - Schiedsrichter Manuel Gräfe gab den Treffer nicht. Doch nur zwei Minuten später war die Freude in den Kölner Reihen von Dauer. Nach einem Freistoß von Kainz löste sich Bornauw am kurzen Pfosten geschickt und köpfte den Ball ins lange Eck. Es war bereits das fünfte Saisontor des belgischen Abwehrspielers.

Aus Sicht der Schalker hingegen war es eine Halbzeit, an die sich niemand gerne erinnern wird: Die Mannschaft von Trainer David Wagner war Köln klar unterlegen, die Verletzung von Abwehrchef Ozan Kabak in der 29. Minute war auch nicht förderlich. Die einzige Torchance für die Gäste in der ersten Hälfte hatte Michael Gregoritsch, der allerdings freistehend an Timo Horn scheiterte (45.).