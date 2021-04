Diese Partie hätte ein prall gefülltes Stadion verdient gehabt. Eintracht Frankfurt hat am Samstag (10.04.2021) das nächste Schlüsselspiel im Kampf um die Champions League gegen den VfL Wolfsburg mit 4:3 (2:1) gewonnen. Nach diesem Sieg kratzt die SGE sogar am dritten Tabellenplatz, die "Wölfe" sind nur noch einen Zähler voraus und kassierten die zweite Niederlage in der Rückrunde.

Daichi Kamada (8.), Luka Jovic (27.), André Silva (54.) und Erik Durm (61.) trafen gegen die bis dahin beste Defensive der Liga und sorgten trotz des Eigentors von Tuta (84.) nach mehr als fünf Jahren mal wieder für einen Heimsieg gegen Wolfsburg. Für den VfL trafen Ridle Baku (6.) und Wout Weghorst (46.).