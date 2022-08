Wechsel nach Dortmund Anthony Modeste verlässt den 1. FC Köln Stand: 07.08.2022 16:35 Uhr

Stürmer Anthony Modeste wird den 1. FC Köln verlassen. Es gebe eine "grundsätzliche Einigung" mit Borussia Dortmund, so der Verein.

Anthony Modeste wird nicht mehr für den 1. FC Köln auflaufen. Wahrscheinlich wird Borussia Dortmund der neue Arbeitgeber.

Seit dem Vormittag hatte es bereits Berichte gegeben, dass der Franzose beim BVB Sebastien Haller ersetzen soll. Der Stürmer fällt auf unbestimmte Zeit aufgrund eines Hodentumors aus, der sich als bösartig herausgestellte. Haller wurde bereits operiert.

Medizincheck am Montag

Kölns Geschäftsführer Sport Christian Keller erklärte vor dem Spiel gegen Schalke 04: "Wir haben auf Wunsch von Tony Modeste hin heute Mittag mit dem BVB mündlich eine grundsätzliche Einigung über seinen Wechsel zum BVB erzielt. Die Bestätigung des Transfers soll nach dem Medizincheck erfolgen, der für den morgigen Tag geplant ist."

Trainer Steffen Baumgart verzichtete im Spiel gegen Schalke dann auch auf die Dienste von Modeste. Mit dem Franzosen habe er nicht geredet, sagte er bei DAZN. "So gut war meine Laune nicht" , sagte der Trainer. Er werde sich am Montag mit ihm unterhalten. "Jeder kann sich vorstellen, dass das für uns vom Zeitpunkt her auch grenzwertig ist." Dass Modeste der Mannschaft fehlen werde, sei klar.

Wieder erfolgreich, wieder weg

In der vergangenen Saison hatte Modeste die Kölner mit 20 Saisontoren nahezu im Alleingang in die Conference League geschossen. Es ist das zweite Mal, dass er den FC nach einer erfolgreichen Saison verlässt.

2017 ging er für 35 Millionen Euro nach 25 Treffern nach China zu Tianjin. Jetzt spielt Modeste mit dem BVB in der Champions League.