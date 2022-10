Fußball-Bundesliga DFL zeigt Option eines späteren Topspiels auf Stand: 26.10.2022 15:21 Uhr

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) diskutiert mit ihren Klubs eine Verlegung des Topspiels der Bundesliga auf den späteren Samstagabend.

So könnte ab der Saison 2025/26, mit der die neue Medienrechteperiode beginnt, das Topspiel um 20.30 Uhr angepfiffen werden. Bislang ist am Samstag um 18.30 Uhr Anstoß.

Die "Sport-Bild" berichtete am Mittwoch (26.10.2022) über eine entsprechende Anregung der DFL. Sie wurde der Sportschau aus Ligakreisen bestätigt, allerdings sei der Prozess ganz am Anfang. Es habe sich eher um das Aufzeigen einer Option gehandelt.

Bis die Klubs über Änderungen entscheiden, dürften eher Jahre als Monate vergehen.

Bislang 2. Liga um 20.30 Uhr

In der laufenden Rechteperide wird samstags um 20.30 Uhr das Topspiel der 2. Liga angepfiffen. Eine parallele Ansetzung von Spielen in den höchsten Ligen ist nahezu ausgeschlossen. Denkbar wäre etwa ein Tausch mit einem Spiel der 2. Liga am Samstag um 18.30 Uhr und einem in der Bundesliga um 20.30 Uhr.

Die DFL nahm auf Anfrage keine Stellung zu dem Bericht.