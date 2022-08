European Championships Deutsche Turner im Team-Finale nur Siebter Stand: 20.08.2022 17:10 Uhr

Im Team-Finale der Turner haben die Deutschen eine Medaille ganz klar verpasst. Nach einem guten Start fiel die deutsche Mannschaft auf den siebten Platz zurück. Gold ging an Großbritannien.

Von Nicole Schmitt

Lange sah es so aus, als könnte Deutschland tatsächlich eine Medaille gewinnen. Nach drei von sechs Geräten lag die deutsche Mannschaft im Team-Finale noch sensationell auf Platz zwei. Doch eine Verletzung von Glenn Trebing und schwache Leistungen am Boden und den Ringen warfen Deutschland zurück. Den EM-Titel sicherte sich überlegen Großbritannien. Italien freute sich über Silber vor der Türkei.

Deutsche starten stark am Sprung

Nach Platz sieben in der Qualifikation ging die deutsche Mannschaft mit Lukas Dauser, Andreas Toba, Lucas Kochan, Nils Dunkel und Glenn Trebing in das Team-Finale.

Den Anfang machten die Deutschen am Sprung mit Lukas Dauser, der noch knapp unter einer 14er-Wertung blieb. Wenig später ertunte Andreas Toba mit einer guten Übung 14.066 Punkte. Die beste Wertung für das deutsche Team holte aber der junge Lucas Kochan mit 14.500 Punkten. Ein super Start für die Deutschen mit Platz eins in der Gesamtwertung nach dem ersten Gerät. Die favorisierten Briten lagen aber nur hauchdünn dahinter.

Dauser mit Weltklasse-Übung am Barren

Am Barren ging es fürs deutsche Team zunächst genauso gut weiter. Nils Dunkel zeigte eine sehr saubere Übung, turnte konzentriert ohne größere Wackler. Dafür bekam er 14,066 Punkte.

Barrenspezialist Lukas Dauser machte weiter. Der Olympiazweite von Tokio ging all in und turnte eine sehr hohe Schwierigkeit. Die gepaart mit einer sauberen Ausführung brachten Dauser und dem deutschen Team 15,533 Punkte - Weltklasse! Wenn der 29-Jährige diese Leistung im Einzelfinale am Sonntag (16.18 Uhr) wiederholen kann, ist er auf jeden Fall ein Kandidat für den EM-Titel.

Das gute deutsche Ergebnis am Barren komplettierte Glenn Trebing. Er zeigte zwar eine kleine Unsicherheit, kam aber nicht zum Sturz und fand immer besser in seinen Rhythmus. Damit blieben die Deutschen in der Gesamtwertung zunächst an der Spitze.

Auch am Reck: Deutschland weiter auf Kurs

Unter dem lauten Jubel des Münchner Publikums in der Olympiahalle setzte das deutsche Team seinen guten Lauf auch am Reck fort. Lucas Kochan und Lokalmatador Dauser wieder souverän und auch Andreas Toba, der mit einer hochwertigen Übung antrat, zeigte keinerlei Schwächen.

Zur Halbzeit des Wettkampfes lagen die Deutschen damit noch auf einem starken zweiten Rang hinter den Topfavoriten aus Großbritannien. Die mitfavorisierten Türken und Spanier hingegen lagen nach Problem und Stürzen nur auf den Plätzen sechs und acht.

Trebing mit Verletzung am Boden - Deutschland fällt deutlich zurück

Glenn Trebing machte aus deutscher Sicht den Anfang am Boden. Direkt zu Beginn seiner Kür knickte Trebing allerdings am Ende einer Akrobatikreihe mit dem rechten Knie weg und trat aus der Bahn heraus. Der 22-Jährige turnte zunächst weiter, musste dann aber mit Knieproblemen aussteigen.

Nach Angaben des Deutschen Turner-Bundes (DTB) hat sich der 22-Jährige ersten Untersuchungen zufolge keinen Kreuzbandriss zugezogen.

Lucas Kochan war der nächste am Boden und auch er hatte seine Schwierigkeiten. Für seine Kür bekam er lediglich 11,366 Punkte. Lukas Dauser kam mit 13,733 Punkten zwar ganz gut durch, in der Gesamtwertung fiel das deutsche Team aber trotzdem von Rang zwei auf sieben zurück.

Dunkel überzeugt am Pauschenpferd

Weiter ging es am Pauschenpferd, wo Glenn Trebing trotz Knieschmerzen an den Start ging und mit 13,633 Punkten eine gute Wertung erzielte. Gut lief es auch für Andreas Toba, der noch ein bisschen besser abschnitt.

Die Topübung am Pauschenpferd zeigte aber Nils Dunkel. Mit einem hohem Ausgangswert begann er angriffslustig und zeigte, warum er zurecht im Einzelfinale am Sonntag steht. Mit 14,66 Punkten gab er dem deutschen Team wieder einen kleinen Push.

Ringe

An den Ringen sprang Lukas Dauser für den verletzten Glenn Trebing ein und erzielte 13,066 Punkte. Nils Dunkel und Andreas Toba starteten ebenfalls, ließen aber im Vergleich zur Konkurrenz einige Punkte liegen. Mehr als Platz sieben war daher für das deutsche Team in der Gesamtwertung nicht drin.

Gold holte sich überlegen Großbritannien, Silber ging an Italien, das am letzten Gerät noch an der Türkei vorbeizog.