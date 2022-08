European Championships Beachvolleyball-EM - Gold für Lettinnen Graudina/Kravcenok Stand: 20.08.2022 21:58 Uhr

Das erste Gold bei der Beachvolleyball-EM ist vergeben: Tina Graudina und Anstasija Kravcenok gewannen das Finale bei den Frauen. Für die Lettinnen ist es nach 2019 der zweite EM-Triumph.

Tina Graudina und Anstasija Kravcenok aus Lettland sind zum zweiten Mal in ihrer Karriere Europameisterinnen im Beachvolleyball. Nach 2019 gewannen sie bei den European Championships in München zum zweiten Mal die EM-Goldmedaille.

In einem mitreißenden Spiel am Münchner Königsplatz siegten Graudina/Kravcenok 18:21; 21:15, 15:11 gegen die Titelverteidigerinnen Tanja Hüberli und Nina Brunner aus der Schweiz, die im vergangenen Jahr in Wien die EM-Krone erringen konnten.

Niederlande-Duo gewinnt Bronze

Nach einem umkämpften Spiel um Platz drei war bei der Beachvolleyball-EM zuvor die erste Medaille in die Niederlande gegangen. Katja Stam und Raisa Schoon, die Vize-Europameisterinnen von 2021, setzten sich im Bronze-Match gegen das spanische Duo Daniela Alvarez Mendoza und Tania Moreno Matveeva durch.

Deutsche Teams nur Zuschauer

Die Spiele um Medaillen hatten verspätet begonnen: Starker Regen wirbelte in München den Zeitplan durcheinander. Alle deutschen Frauen-Teams waren zuvor bereits spätestens im Viertelfinale ausgeschieden. Auch bei den Männern spielt kein deutsches Beachvolleyball-Duo um Medaillen.