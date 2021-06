Der deutsche Vorrundengegner bezwang im Viertelfinale in Riga am Donnerstag (03.06.2021) die Slowakei mit 6:1 (3:0, 1:1, 2:0). Colin Blackwell (16./37.) von den New York Rangers und Conor Garland (20./59.) von den Arizona Coyotes trafen jeweils doppelt.

Die beiden Halbfinals werden am Samstag ausgetragen, die Paarungen stehen erst nach den weiteren Viertelfinals an diesem Donnerstagabend fest.

