Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund am Dienstagabend (25.05.2021) mit. Für beide NHL-Stürmer war die Saison mit den Oilers nach vier Niederlagen in vier Playoff-Partien gegen die Winnipeg Jets am Montagabend (Ortszeit) zu Ende gegangen. Laut DEB sei aber eine Anreise Kahuns, der schon am Mittwoch in Lettland eintreffen soll, aus organisatorischen Gründen schneller möglich gewesen.

Erst in Quarantäne

Da Nachrücker aufgrund der Corona-Schutzbestimmungen nach der Anreise zunächst sechs Tage lang in Quarantäne müssen, lohnte sich der Aufwand bei Draisaitl demnach nicht. Kahun könnte beim deutschen Team, das mit drei Siegen aus drei Spielen aktuell Tabellenführer der Gruppe B ist, frühestens zum Ende der Vorrunde Anfang der kommenden Woche mitwirken.

"Dominik hat signalisiert, dass er unbedingt zur WM kommen möchte. Mit seiner Schnelligkeit, seinen technischen Fähigkeiten und der NHL-Erfahrung kann er unserem Spiel noch einmal ein besonderes Element geben" , sagte Bundestrainer Toni Söderholm. Der deutsche WM-Kader ist damit komplett.

Noch ein Quartett nachgemeldet

Söderholm meldete am Dienstag zudem die bislang nicht lizenzierten Dominik Bittner (Wolfsburg), Daniel Fischbuch (Düsseldorf), John-Jason Peterka (München) und Andreas Eder (Straubing) nach.