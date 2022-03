NHL: Draisaitl mit zwei Toren beim Sieg der Edmonton Oilers

Beim 5:2 gegen die San José Sharks erzielte Eishockey-Nationalspieler Draisaitl am Donnerstag (24.03.2022, Ortszeit) das zwischenzeitliche 3:1 und das Tor zum 4:2.

Der Kölner steht nach dem siebten Spiel in Serie mit einer Torbeteiligung bei inzwischen 44 Treffern und verkürzte den Rückstand auf Auston Matthews von den Toronto Maples Leafs an der Spitze der Torjägerliste auf noch zwei Tore.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

So lange die Oilers den dritten Tabellenplatz in der Pacific-Division halten und die Vegas Golden Knights nicht mehr vorbei lassen, haben sie einen Platz in den Playoffs sicher. Die beiden Teams trennen fünf Punkte.