Yannic Seidenberg tritt aus Eishockey-Nationalteam zurück

Reindl: "Prägend für die Entwicklung unseres Sports"

"Für Yannics Rücktritt habe ich großes Verständnis und Respekt. Seine Karriere als Nationalspieler in allen Altersklassen war prägend für die Entwicklung unseres Sports. Er ist ein Paradebeispiel für Vielseitigkeit, Einsatz, Zuverlässigkeit und Erfolg, gekrönt mit der Silbermedaille 2018", sagte DEB-Präsident Franz Reindl.

Weiter in der DEL im Einsatz

Seidenberg möchte sich in den Sommermonaten noch mehr um seine Familie kümmern und den "sportlichen Fokus voll auf Red Bull München legen. Von Herzen danke ich allen Trainern, Mitspielern und Betreuern, mit denen ich in diesen vielen Jahren zusammengespielt habe und die diese Zeit so schön gemacht haben."

Ans Aufhören denkt Seidenberg auch nach mehr als 1.000 Ligaspielen nich nicht. "Solange der Körper mitmacht" und er "weiter Spaß an der Sache habe", wolle er weitermachen, sagte Seidenberg. Mit München steht er im Playoff-Viertelfinale, mit dem Klub hatte er 2016, 2017 und 2018 seine drei Titel in der DEL gewonnen. 2018 war er zum Verteidiger des Jahres gewählt worden.

Quelle: dpa