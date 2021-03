Straubing setzte sich am Donnerstag (25.03.2021) zum Auftakt des 31. Spieltags in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) souverän mit 4:0 beim abgeschlagenen Schlusslicht der Nord-Gruppe, den Krefeld Pinguinen durch.

Die Straubinger rückten durch den Sieg in der Süd-Gruppe bis auf einen Punkt an den Viertplatzierten Schwenningen heran.

Haie mit dem ersten Sieg in der Verzahnungsrunde

Die Kölnr Haie setzten sich zeitgleich in der letzten Partie des 30. Spieltags ebenfalls mit 6:3 (4:0, 1:2, 1:1) gegen Süd-Schlusslicht Nürnberg Ice Tigers durch. Es war der erste SIeg in der Verzahnungsrunde für die Kölner, die nach zuvor zwei Niederlagen in die Erfolgsspur zurückfanden.

Schon nach dem ersten Drittel hatten die Kölner in der eigenen Arena mit vier Treffern für klare Verhältnisse gesorgt. Die Haie verkürzten im Norden den Rückstand auf den Fünften Wolfsburg auf zwei Punkte. Nürnberg kassierte die achte Pleite aus den vergangenen neun Spielen.