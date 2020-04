Covid-19 erwischt auch die Dopingjäger. Sie haben auf Home Office umgestellt. Eliteathleten müssen zwar weiterhin die Angaben über ihren Aufenthaltsort ins weltweite Meldesystem Adams eintragen. Aber Dopingkontrolleure tauchen nicht bei ihnen auf.

" Seit Paris - Nizza gab es bei mir keine Dopingkontrolle mehr ", sagte Radprofi Maximilian Schachmann der Sportschau. Er hatte das letzte große Radrennen vor dem Lockdown gewonnen. Nach der letzten Wettkampfkontrolle dort schaute aber kein Kontrolleur mehr bei ihm vorbei - obgleich Schachmann Olympiakader war und damals Tokio 2020 noch nicht ins Folgejahr verschoben worden war.

Weltweit kaum Anti-Doping-Tests

Wie ihm dürfte es gerade den meisten Athleten gehen. Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA konstatierte eine " signifikante Reduzierung und in einigen Fällen auch komplette Aussetzung der Testprogramme ". " Wir haben das klassische Dopingkontrollsystem mit den Blut- und Urinkontrollen seit 23. März komplett zurückgefahren ", beschrieb Andrea Gotzmann, Vorstandsvorsitzende der Nationalen Andi-Doping Agentur Deutschlands, gegenüber der Sportschau das hiesige Szenario.

" Die ITA musste eine Reihe von Testmissionen vorübergehend verschieben ", teilte Marta Nawrocka, Sprecherin der Internationalen Testing Agency, mit. Die ITA koordiniert im Auftrag des IOC die Kontrollprogramme in den Olympischen Sportarten. Nawrocka betonte zwar: " Alle Dopingkontrollen bei einem bestimmten Athleten, die zu diesem Zeitpunkt von der ITA nicht durchgeführt werden können, werden auf die nächstmögliche Gelegenheit verschoben. "

Athleten fürchten Ausnutzung durch Doper

Aber Fakt ist: Die Kontrollücke ist groß. " Während zu Beginn 2020 noch im üblichen Umfang reguläre Kontrollproben in Köln eingetroffen sind, ist der Probeneingang seit Mitte März um etwa 90-95% zurückgegangen ", konstatierte Mario Thevis, Leiter des Kölner Labors. Bei zahlreichen Athleten geht daher die Befürchtung um, dass die Konkurrenz die Gelegenheit zum Dopen nutzt.

Bei einer Blitzumfrage der Athletics Association, einer Vereinigung von Leichthatleten, zeigten sich 78% der insgesamt 685 befragten Sportler aus 82 Ländern besorgt darüber, dass so wenig kontrolliert wird. Die komplette Einstellung der Tests löst auch Unverständnis aus. " Wenn ich etwas finanziere, dann will ich auch die Kontrollen haben ", meinte Ralph Denk, Chef des Radrennstalls Bora hansgrohe, zur Sportschau.

Im Radsport wird das Anti-Doping-Programm der Radsport-Anti-Doping-Kommission, CADF, durch Gelder der Rennställe und der Fahrer selbst finanziert. " Ich hoffe, bei der CADF machen sie sich Gedanken, wie man die Fairness im Sport aufrecht erhalten kann. Ich mache mir ja auch Gedanken, wie ich ohne Rennen meine Sponsoren präsentieren kann ", meinte Denk trocken und verwies auf virtuelle Rennen, an denen seine Fahrer teilnehmen. Die CADF reagierte auf eine Anfrage der Sportschau nicht.

USADA testet weiter

Kein Kontrollstillstand herrscht immerhin in den USA . "Wir testen weiterhin, führen dort Kontrollen durch, wo es noch möglich und auch sicher ist", sagte Travis Tygart, Chef der dortigen Antidopingagentur USADA , der Sportschau telefonisch. " Wir benutzen Masken und Handschuhe, es wird desinfiziert und Athleten und Kontrolleure achten auf die soziale Distanz ", erklärte Tygart.

Seiner Einschätzung nach reagieren die Athleten positiv auf die Kontrollen. "Bevor wir bekannt gegeben haben, wie wir in dieser besonderen Situation vorgehen wollen, hatten wir Gespräche mit unseren Athleten. Sie haben alle gesagt: 'Ihr müsst weiter testen, um zu verhindern, dass manche versuchen könnten, Vorteile aus der Situation zu ziehen.' ", erzählte er.

Anti-Doping-Kampf: kreativen Ansätze von NADA und USADA

Den Wunsch, getestet zu werden, bemerkt auch NADA -Chefin Gotzmann bei deutschen Athleten. Als eine Art Glaubwürdigkeitsversicherung für saubere Sportler entwickelt die NADA gegenwärtig das Projekt "Dried Blood Spot". " Dabei bringen Sportlerinnen und Sportler unter Videoaufsicht einen kleinen Tropfen Blut auf Millimeterpapier und lassen ihn der NADA zukommen ", erzählte Gotzmann.

Das Verfahren wurde bisher zur Erkennung von Stoffwechselerkrankungen bei Neugeborenen eingesetzt. " Das kann die klassischen Dopingkontrollen keineswegs ersetzen. Aber es ist ein Ansatz zu einem sauberen und fairen Sport und stellt eine zukunftsweisende Probenentnahmetechnik dar ", schätzte Gotzmann ein.

USADA an Covid-19-Forschung beteiligt

Auch die USADA testet derzeit neue Entnahmetechniken für Blut- und Urinkontrollen. Das Kontrolllabor in Salt Lake City beteiligt sich sogar an einem Covid-19-Forschungsvorhaben. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Universitäten und Sportorganisationen sollen 15.000 Menschen auf Covid-19 getestet werden.

" Wir erhoffen uns dabei vor allem Erkenntnisse über die Verbreitung von Covid-19 bei Personen, die keine oder nur geringe Symptome aufgewiesen haben ", sagte Tygart. So kommt dem Anti-Doping-System sogar noch gesamtgesellschaftlicher Nutzen zu.

Stand: 15.04.2020, 09:58