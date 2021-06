Basketball - Satou Sabally erstmals im Allstar-Team

Das teilte die beste Frauen-Basketball-Liga der Welt am Mittwoch (30.06.21) mit. Die in Berlin aufgewachsene Sabally spielt in ihrer zweiten Saison für die Dallas Wings und hat mit im Schnitt 6,1 Rebounds pro Partie den Bestwert ihres Teams. Zudem kommt sie in dieser Saison auf durchschnittlich 13,2 Punkte je Spiel.

Stimmen von Fans, Medien und Spielerinnen

Die 23-Jährige trifft mit dem Team WNBA nun am 14. Juli in Las Vegas auf die US-Nationalmannschaft, die das Duell als Vorbereitung auf die Olympischen Spiele nutzt. Die Stimmen für die All-Star-Auswahl kommen von Fans, Medien und Spielerinnen.

dpa/red | Stand: 30.06.2021, 23:38