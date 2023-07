Gehyptes NBA-Supertalent Wembanyama mit zwiespältigem Debüt für die Spurs Stand: 08.07.2023 08:55 Uhr

Nachdem Victor Wembanyama zuletzt das große Thema der NBA war, stand das Supertalent erstmals auf dem Court. In der Summer League überzeugte der Spieler der San Antonio Spurs aber nur ansatzweise.

Top-Draft Victor Wembanyama hat bei seinem lang erwarteten Debüt in der NBA Summer League noch keine Wunderdinge vollbracht. Der 19-jährige Franzose traf nur zwei von 13 Würfen aus dem Feld beim 76:68 der San Antonio Spurs gegen die Charlotte Hornets. Insgesamt kam Wembanyama auf neun Punkte, acht Rebounds und drei Assists in etwas mehr als 27 Minuten Spielzeit. Mit fünf Blocks machte seine Defensivarbeit aber schon mächtig Eindruck.

Er müsse sich noch an den Spielstil der NBA gewöhnen, räumte Wembanyama ein: " Ehrlich gesagt wusste ich nicht, was ich heute Abend auf dem Platz machen sollte, aber ich versuche, für die nächsten Spiele zu lernen. Das Wichtigste ist, dass ich für die Saison bereit bin. " Das Schwierigste für ihn sei gewesen, " die Spielzüge und Anweisungen " richtig zu verstehen. " Die größte Verbesserung, die ich machen muss, ist, dass ich bereit bin, auf die Spielzüge zu reagieren, die vom Point Guard ausgerufen wurden ", sagte Wembanyama.

Klub und Experten fordern Geduld

Vor 17.500 Fans im ausverkaufen Thomas & Mack Center in Las Vegas erstmals das Trikot der Spurs zu tragen, sei dennoch " ein ganz besonderer Moment " für den 2,24 m großen Center gewesen. Man müsse " geduldig mit ihm umgehe n", sagte Spurs-Generalmanager Brian Wright bei "ESPN". " Er ist extrem uneigennützig, ein wirklich guter Passgeber und es geht ihm nur um das Team. "

Center-Legende Kareem Abdul-Jabbar, der erst im Februar von LeBron James als bester Scorer der NBA-Geschichte abgelöst wurde, forderte ebenfalls Geduld mit Wembanyama ein. " Er wird nicht alles auf einmal lernen ", sagte Abdul-Jabbar.

Saisonstart erst in dreieinhalb Monaten

Die reguläre Saison in der NBA beginnt am 24. Oktober. Nach der Summer League, in der vor allem Rookies und weniger erfahrene NBA-Profis Spielpraxis sammeln, folgen noch Trainingslager und gezielte Vorbereitungsspiele der NBA-Klubs mit dem gesamten Kader. Die WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) lässt Wembanyama aus.