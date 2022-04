NBA: Mavericks meistern Pflichtaufgabe

Milwaukee bleibt dran in Eastern Conference

Die Milwaukee Bucks haben unterdessen ihren Anspruch auf Platz zwei in der Eastern Conference vor den Boston Celtics rund um Nationalspieler Daniel Theis untermauert. Nach dem 131:101-Sieg gegen die Detroit Pistons haben Topstar Giannis Antetokounmpo und Kollegen in ihrem letzten Spiel am Sonntag gegen Cleveland die Chance, ihre Position hinter den führenden Miami Heat zu sichern.

West-Schlusslicht Houston Rockets verlor ohne den weiterhin verletzten Dennis Schröder mit 115:117 knapp gegen die Toronto Raptors.

Quelle: dpa