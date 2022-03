Die Mavericks gewannen am Dienstagabend (01.03.2022) mit 109:104 und festigten dmait ihren fünften Platz in der Western Conference, der zur direkten Teilnahme an den Playoffs berechtigt.

Lakers mit LeBron James bangen um Playoffs

Für die Mavericks war es der achte Sieg aus den vergangenen zehn Partien in der besten Basketball-Liga der Welt, die Lakers dagegen kassierten ihre sechste Pleite in den vergangenen sieben Spielen und haben als Tabellenneunter immer weniger Chancen auf die direkte Qualifikation für die Playoffs. Die Lakers haben sogar nur noch zwei Siege Vorsprung auf Portland auf Platz 11, dem ersten Nicht-Playoff-Platz.