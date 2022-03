Verdacht von Zwangsarbeit: Baumwollernte in der chinesischen Provinz Xinjiang

Hunderttausende Angehörige der uigurischen Minderheit werden demnach in Xinjiang auch in der Baumwollindustrie eingesetzt. Der Großteil der Baumwollernte, auch dies belegen Medienrecherchen und Untersuchungen internationaler NGOs , findet unter Bedingungen statt, die als Zwangsarbeit eingestuft werden. Die US-Regierung hat Baumwolle aus Xinjiang deshalb mit einem Importverbot belegt. Auch große westliche Sportkonzerne haben sie für ihre Produkte auf den Index gesetzt.

Ausbeutung von Uiguren - auch bei DBB-Ausrüster Peak ?

Zu den Unternehmen, die unter Verdacht stehen, von der organisierten Ausbeutung uigurischer Beschäftigter zu profitieren, zählt auch Peak. Ein chinesischer Sportswear-Hersteller, der unter anderem offizieller Ausstatter des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) ist. Seit 2013 spielen die Nationalmannschaften, aber auch die Teams der Junioren-Bundesligen NBBL und JBBL , mit Trikots von Peak. Das Dress der besten deutschen Basketballer und Nachwuchsteams - von einer Firma gefertigt, die Zwangsarbeiter beschäftigt? Im offiziellen DBB-Fanshop sind zudem T-Shirts und Sweater mit Baumwolle im Angebot. Baumwolle, die von uigurischen Zwangsarbeitern gepflückt wurde?

Eindeutige Belege dafür sind nur schwer zu bekommen. Dies liegt vor allem an den intransparenten Produktionswegen in Chinas Textilindustrie, die für ausländische Beobachter weitestgehend abgeschottet ist, wie der Rest der chinesischen Wirtschaft. Verlässliche Informationen über Herkunft und Produktion eines Shirts, das am Ende im DBB-Shop auftaucht, gibt es nicht.

Peak - CEO : "Ich unterstütze Xinjiang-Baumwolle!"

Anfragen der ARD an die Peak-Zentrale zu Produktionsstandorten und Lieferanten blieben unbeantwortet. Doch es gibt belastbare Hinweise, dass Peak Baumwolle aus Xinjiang verarbeitet. Der Vorstandschef des Unternehmens, Xu Zhihua, hatte sich im vergangenen Jahr selbst ausdrücklich dazu bekannt.

" Peak hat als chinesische Marke Xinjiang-Baumwolle und chinesische Baumwolle gekauft! Eine chinesische Marke, made in China! Ich unterstütze Xinjiang-Baumwolle! ", schrieb der Peak-CEO in patriotischem Ton bei Weibo, dem chinesischen Twitter.​ Zum Beweis stellte er noch die Kopie eines längerfristigen Liefervertrags dazu, den Peak mit der Firma Xinjiang Litai Silu ("Silk Road") Investment abgeschlossen hat.

Peak-Vorstand Xu Zhihua bei Weibo: "Ich unterstütze Xinjiang-Baumwolle!"

Uiguren von Internierungscamps in Textilfabriken verfrachtet

Doch es geht nicht nur um die Baumwolle aus der Uiguren-Provinz. Die komplette chinesische Textilindustrie gilt als belastet: Uigurische Arbeitskräfte, darunter viele junge Frauen, werden auch in Textilfabriken in anderen chinesischen Provinzen geschickt. Im Rahmen von staatlich orchestrierten Arbeitsprogrammen, die offiziell die Armut in den ländlichen Gegenden bekämpfen sollen. In Wahrheit, so die Einschätzung des australischen Politikforschungsinstituts ASPI, findet aber auch dies wohl unter Zwang statt. Begleitet von Einschüchterungen und Drohungen durch staatliche Abgesandte, auch gegen Angehörige der uigurischen Arbeitskräfte. Einige von ihnen sollen direkt aus den berüchtigten Internierungscamps in die großen Industriezentren im Osten Chinas verfrachtet worden sein.