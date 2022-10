Sieg nach Verlängerung Alba gewinnt in der Euroleague bei Favorit Mailand Stand: 14.10.2022 23:35 Uhr

Alba Berlin hat in der Basketball-Euroleague einen überraschenden Auswärtssieg eingefahren. Beim Favoriten Emporio Armani Mailand gewannen die Berliner am Freitagabend mit 80:74 (38:30, 70:70) nach Verlängerung und sind damit nach zwei Spielen im europäischen Wettbewerb noch ungeschlagen. Beste Berliner Werfer waren Jaleen Smith und Tamir Blatt mit je 13 Punkten.

Mailand kam immer wieder zurück

Der deutsche Meister startete stark in die Partie und fand schnell in den offensiven Rhythmus. Auch in der Defensive zeigten sie sich konzentriert und machten es den Mailändern schwer. Mitte des zweiten Viertels erarbeiteten sich die Berliner so zwischenzeitlich eine 17-Punkte-Führung (33:16), die zur Pause allerdings noch auf acht Punkte schrumpfte, weil die Gastgeber an Intensität zulegten.



Im dritten Viertel spielten die Italiener dann noch aggressiver und kämpften sich zurück in die Partie. Zwar führte Alba im Schlussabschnitt kurzzeitig sogar wieder zweistellig, machte dann aber viele Fehler, wodurch Mailand erneut zurückkam. Mit 70:70 ging es in die Verlängerung, in der die Berliner dann die besseren Nerven hatten und sich den Sieg gegen den Favoriten mit guten taktischen Entscheidungen auf dem Parkett sicherten.

