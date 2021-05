Im dritten Spiel gewann der Titelverteidiger am Montag (24.05.2021) bei den Hamburg Towers mit 85:73 (48:35) und entschied die Best-of-Five-Serie souverän mit 3:0 für sich. Schon die ersten beiden Partien hatten die Berliner mit 82:59 und 95:83 für sich entschieden.

Auch ohne die weiterhin verletzten Leistungsträger Luke Sikma, Johannes Thiemann und Louis Olinde dominierte der Favorit in Hamburg das Geschehen von Beginn an.

Führung ab dem ersten Viertel

Durch einen 18:2-Lauf im ersten Durchgang waren die Gäste schon nach dem ersten Viertel mit 30:16 vorn. Vor mittlerweile ungewohnter Kulisse - die Towers wurden von 200 Zuschauern unterstützt - drehte Hamburg noch einmal auf, konnte den Rückstand aber nicht mehr aufholen.

Beste Werfer der Berliner waren Maodo Lo und Simone Fontecchio mit je 14 Punkten. Nationalspieler Niels Giffey, der elf Zähler beisteuerte, knackte in der Partie die 2.000-Punkte-Marke. Bei Hamburg kamen Maik Kotsar und Zac Cuthbertson auf je 17 Zähler.

Spannender Ulmer Sieg

Noch ein Sieg fehlt ratiopharm Ulm in der Viertelfinal-Serie gegen Oldenburg. Spiel drei ging am Montag mit 70:66 (38:25) an die Ulmer, die damit in heimischer Halle alles klar machen könnten. Spiel vier findet am Mittwoch erneut in Ulm statt. Der Sieger des Duells trifft im Halbfinale auf Berlin.

Die Gastgeber gingen zwar mit einem 13-Punkte-Vorsprung in die zweite Halbzeit. Aber mit einem 25:12 im dritten Viertel kam Oldenburg wieder heran. Durch einen verwandelten Freiwurf von Martin Breunig gingen die Gäste zu Beginn des Schlussabschnitts sogar kurzzeitig in Führung.

In der Schlussphase wurde es dramatisch. Nach einem technischen Foul gegen die Ulmer Bank brachte Routinier Ricky Paulding mit vier verwandelten Freiwürfen Oldenburg 46 Sekunden vor Schluss auf 66:67 heran. Aber die Gastgeber, die in Andreas Obst (19 Punkte) ihren besten Werfer hatten, brachten die Sieg noch unter Dach und Fach.