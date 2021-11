HSV-Trainer Walter: "Viele Phasen waren heute nicht gut"

Audio: St. Pauli siegt in Nürnberg: Die Audio-Highlights

Sportschau. . 03:02 Min. . ARD. Von Oliver Tubenauer.

Der FC St. Pauli gewinnt in Nürnberg mit 3:2 und bleibt Spitzenreiter der 2. Bundesliga. Die Hausherren hatten Chancen auf den Ausgleich, scheiterten am Ende aber an der Defensive der Kiezkicker. | audio