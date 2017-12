Die äußeren Umstände spielten diesmal kaum eine Rolle. Kaiserwetter in Garmisch-Partenkirchen, meist ganz leichter Rückenwind, manchmal auch minimaler Aufwind. Und es zeichnet sich ab, dass mehrere Mannschaften in geschlossener Stärke gut mit der Schanze in Garmisch-Partenkirchen zurecht kommen. Vor allem sind das die Norweger, Polen, Slowenen und auch die Deutschen. Bei denen scheint im Moment allerdings nur Richard Freitag für einen Sieg in Frage zu kommen.

Knappe Abstände, außer zwischen Platz eins und zwei

Die Springer zwischen Platz zwei und 20 in dieser Qualifikation trennten nur 13,5 Punkte. Das zeigt, dass sehr viele Starter beim Neujahrsspringen (1.1.18) für einen Podestplatz in Frage kommen dürften. Absetzen konnte sich in der Qualifikation nur der Norweger Johann André Forfang, der 7,6 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten David Kubacki aus Polen hatte. Allerdings hatte Forfang schon bei der Qualifikation in Oberstdorf den weitesten Sprung gestanden, dafür dann im Wettkampf einen schlechten Versuch dabei.

Dritter wurde Kubackis Landsmann Stefan Hula, dahinter folgte Richard Freitag, der seinen Sprung etwas früher öffnete als nötig gewesen wäre und damit Potenzial für den Wettkampf übrig ließ.