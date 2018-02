Schweizer Olympiasieg - Baumeister scheitert erst im Viertelfinale

Nevin Galmarini

Bei den Männern feierte der Schweizer Nevin Galmarini den Olympiasieg und sorgte damit für den dritten Schweizer Erfolg seit der Premiere des Wettbewerbs im Jahr 2002. Der Silbermedaillengewinner von Sotschi bezwang im Finale den Südkoreaner Lee Sang Ho. Bronze ging wie vor vier Jahren an den Slowenen Zan Kosir, der im Viertelfinale den einzigen deutschen Finalteilnehmer ausgeschaltet hatte.

Stefan Baumeister aus Rosenheim hatte sich als Siebter der Qualifikationsläufe zunächst für die Runde der besten 16 gekämpft. Dort setzte er sich in seinem Achtelfinale noch durch. In der Runde der besten Acht war für ihn dann jedoch Endstation. Platz sechds in der Endabrechnung kann sich trotzdem sehen lassen. Der als Mitfavorit gehandelte Vic Wild, Olympischer Athlet aus Russland und Doppelolympiasieger 2014 im Parallel-Riesenslalom sowie im nicht mehr olympischen Parallel-Slalom, schied bereits in der ersten Runde aus.

Patrick Bussler als 25. und Alexander Bergmann als 31. und Vorletzter der Qualifikation hatten das Finale ebenso deutlich verpasst wie Vancouver-Olympiasieger Jasey Jay Anderson (Kanada/24.).