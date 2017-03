Ein Bundesliga-Rückblick in Zahlen

Die Bundesliga geht in die Winterpause. Zeit für eine Bilanz: Wer war der laufstärkste Spieler, welche Mannschaft traf am häufigsten Aluminium und welches Stadion war am wenigsten ausgelastet? Und was sagt neben den klassischen Daten das Packing über Teams und Spieler aus? | multimedia