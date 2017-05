Saarbrücken sollte 1990 erneut scheitern - diesmal am damals noch "unabsteigbaren" VfL Bochum. Das Hinspiel hatte der FCS zu Hause verloren, ging aber durch Anthony Yeboahs (Foto) Kopfball in Bochum in Führung. Doch kurz vor Schluss traf Uwe Leifeld und hielt Bochum damit in der Bundesliga. "Die Erleichterung war groß, dennoch gab es danach irgendwie nichts Besonderes. Wir sind in die Stadt gegangen, haben zusammen gegessen und ein bisschen gefeiert, das war es", erzählte Bochums Torwart Andreas Wessels später in "11 Freunde".