SWR1 Stadion Sommermärchen 2006 reloaded: Wird die EM 2024 auch ein Erfolg? Stand: 06.06.2024 15:25 Uhr

Am 14. Juni beginnt die Fußball-EM in Deutschland. Wird sie genauso ein Erfolg wie die Heim-WM 2006? Wir berichten aber auch über die French Open, die Leichtathletik-EM und die Deutsche Meisterschaft im Turnen.

Wie wird die Fußball- Europameisterschaft 2024 in Deutschland?

Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland beginnt am 14. Juni. Das weckt Erinnerungen an das Sommermärchen 2006, als das Land einen Monat vom Fußball verzaubert wurde. Aber wie optimistisch blicken die deutschen Fans in diesem Jahr auf das Turnier im eigenen Land? Versinkt Deutschland wieder für einige Wochen im Fußballfieber, so wie 2006? Wie wirkt sich die EM auf Deutschland aus? Wer wird Europameister? SWR1 Stadion unterhält sich dazu mit dem Ex-Nationaltorhüter Timo Hildebrand und der EM-Botschafterin Celia Sasic. Hildebrand erlebte das Sommermärchen als Teil des DFB-Kaders live mit. Der inzwischen 45-jährige war Torhüter Nummer drei unter Trainer Jürgen Klinsmann. Der Jubel nach dem Sieg gegen Portugal im kleinen Finale im Stuttgarter Stadion kannte keine Grenzen. Eine Erfahrung, die Hildebrand bis heute begeistert. Auch Turnierbotschafterin Celia Sasic setzt große Hoffnungen in die Heim-EM 2024 - weit über das Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft hinaus. Das Sommermärchen vor 18 Jahren mit seinem Motto "Die Welt zu Gast bei Freunden" ist für Sasic ein Vorbild.

Seitz gegen Kevric: Zweikampf um das Olympiaticket

Europameisterin Elisabeth Seitz und die 16-jährige Helen Kevric kämpfen bei der Deutschen Meisterschaften im Turnen um das letzte Olympia-Ticket. Es ist das Duell zwischen der 30-jährigen Stuttgarterin und der 16 Jahre jungen Teenagerin aus Ostfildern. Beide turnen für den MTV Stuttgart. Seitz ist fast doppelt so alt wie ihre Teamkollegin und mit 25 Goldmedaillen deutsche Kunstturn-Rekordmeisterin. Nach ihrem Achillessehnenriss im vergangenen Jahr muss sie allerdings um ihre Olympia-Teilnahme in Paris bangen. Wer setzt sich bei den Deutschen Meisterschaften durch? Wer sammelt Pluspunkte für die Olympia-Teilnahme? SWR1 Stadion berichtet gleich nach Ende des Mehrkampfes der Frauen live aus der Sporthalle in Frankfurt.

Die Leichtathletik EM in Rom: Standortbestimmung für Mihambo und Co.

Wer ist kurz vor Olympia gut in Form? Bei der Leichtathletik-EM in Rom sind insgesamt 114 deutsche Athleten dabei. Die größten Medaillenkandidaten aus dem Südwesten sind die Weitsprung-Olympiasiegerin und Weltmeisterin Malaika Mihambo, der Zehnkämpfer Niklas Kaul und der Speerwerfer Julian Weber. Mihambo wird das deutsche Team als Kapitänin anführen. Die Heidelbergerin will nach dem WM-Aus im Vorjahr bei der Europameisterschaft wieder ganz oben angreifen. Die Verletzung am linken Oberschenkel, die Mihambo die Weltmeisterschaft in Budapest gekostet hatte, ist längst ausgeheilt. Die EM in Rom sieht sie als Standortbestimmung für die Olympischen Spiele im August. Wie sich Mihambo und Co. in Rom am Samstag geschlagen haben erfahren sie in SWR1 Stadion.

Die French Open: Bilanz der deutschen Tennis-Profis

Die deutschen Tennis-Profis lassen beim Sandplatz-Turnier in Paris aufhorchen. Bei den Frauen gewann Laura Siegemund aus Metzingen das Mixed-Finale. Mit einer furiosen Vorstellung hat die 36-Jährige an der Seite ihres französischen Partners Edouard Roger-Vasselin den Titel im Mixed-Doppel bei den French Open gewonnen. Siegemund sammelte damit starke Argumente für ein gemeinsames Olympia-Mixed mit Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev. Zverev erreichte seinerseits in Paris das Halbfinale und trifft dort auf den Norweger Casper Ruud. Der Hamburger steht damit zum vierten Mal in Serie in der Vorschlussrunde von Roland Garros. In diesem Jahr will er nun endlich seinen ersten Grand Slam gewinnen. Wie groß die Chancen auf ein Olympia-Mixed-Doppel mit Zverev/Siegemund sind und ob Zverev Aussichten auf seinen ersten Grand-Slam-Sieg hat: SWR1 Stadion schaltet live zu den ARD-Reportern an den Center-Court in Roland Garros.

Moderation: Detlev Lindner

Sendung am Sa., 8.6.2024 14:00 Uhr, Stadion, SWR1

Weitere Sendungen: