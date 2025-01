buten un binnen Bitterer Abend für Werder: Niederlage gegen Augsburg sorgt für Frust Stand: 19.01.2025 19:39 Uhr

Ein Abend zum Vergessen für die Fußballer und Fans des SV Werder Bremen. Bei der 0:2-Heimniederlage reihte sich eine unglückliche Aktion an die nächste.

Keine fünf Minuten hat die Augsburger Mannschaft gegen ihren persönlichen Lieblingsgegner benötigt, um zu treffen: Nach einem Steckpass von Arne Maier auf Stürmer Samuel Essende rutschte Werders Kapitän Marco Friedl am Ball vorbei. Essende nutzte die Chance und schob den Ball flach an Michael Zetterer vorbei ins linke Eck.

Samuel Essende leitete mit seinem Treffer den Augsburger Auswärtssieg in Bremen ein.

Wenig später jubelten dann die Werder-Fans. Allerdings hielt die Euphorie nicht lange. Schiedsrichter Benjamin Brand pfiff den Treffer zurück. Bei Marvin Duckschs Freistoß stand Torschütze Anthony Jung im Abseits (20.).

Unbeeindruckt vom aberkannten Tor lief der SV Werder weiter an – und ließ seine Fans erneut feiern (32.). Doch auch diesmal hob der Assistent die Fahne. Vor Jens Stages Treffer hatte sich Vorlagengeber Marco Grüll in einer deutlichen Abseitsposition befunden.

Schiedsrichter Brand nimmt Rote Karte zurück

Wesentlich strittiger war eine Situation im Anschluss: Augsburgs Defensive stand sehr hoch, befand sich mit allen Feldspielern in der Werder-Hälfte. Werder eroberte den Ball und Jung köpfte den Ball perfekt in den Lauf von Ducksch (39.), der allein Richtung Augsburger Tor sprinten konnte.

Augsburg Kristijan Jakic sah von Schiedsrichter Benjamin Brand die Rote Karte. Diese wurde jedoch zurückgenommen.

Ducksch startete mit Vorsprung von der Mittellinie, verfolgt von Kristijan Jakic. Im Laufduell mit dem Werder-Angreifer berührte der Kroate mit seiner Hand Duckschs Schulter – und möglicherweise auch dessen Bein. Ducksch ging zu Boden. Für Brand schien der Fall klar: Notbremse. Er zeigte Jakic die Rote Karte.

Nach Intervention des Videoschiedsrichters schaute sich Brand die Szene auf dem Monitor an und revidierte seine Entscheidung schließlich. Jakic durfte weiterspielen.

Werder wird ein Handelfmeter verweigert

Werder hatte an diesem Sonntagabend das Pech offenbar gepachtet: Mit dem zweiten Abschluss erzielten die Gäste ihren zweiten Treffer (45.+1). Dimitrios Giannoulis' Flanke segelte zum Elfmeterpunkt, wo Essende lauerte und präzise ins linke Eck köpfte. Zetterer hatte erneut das Nachsehen.

Als wären die Werderaner an diesem Sonntagabend nicht schon genug bedient gewesen, ereignete sich noch eine weitere diskutable Szene in Durchgang eins: Augsburgs Elvis Rexhbecaj berührte den Ball im eigenen Sechzehner zweifelsfrei mit der Hand, aber weder Brand noch der VAR sahen in diesem Kontakt die Notwendigkeit für einen Elfmeterpiff. Bitter.

Jung trifft das eigene Aluminium

Trotz der unglücklichen ersten Hälfte kam Werder gut aus der Pause und spielte sich über weite Strecken in der Augsburger Hälfte fest. Der Ball lief gut durch die eigenen Reihen, doch die letzte Konsequenz vor Finn Dahmens Tor blieb aus.

Die Augsburger wirkten da schon zielstrebiger. Nahezu immer, wenn die Augsburger Richtung Bremer Tor kamen, entstand plötzlich Torgefahr. So auch bei Essendes Flanke, die vom überraschten Jung an die eigene Latte geköpft wurde (59.). Ein Werder-Eigentor hätte an diesem Abend definitiv ins Bild gepasst.

Ohne noch groß in Bredouille zu geraten, brachten die Augsburger das 2:0 über die Bühne. Werder war letztlich einfach zu harmlos. Für den FCA ist es der zweite Auswärtssieg in Folge.

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 20. Januar 2025, 18:06 Uhr