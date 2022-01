Alpindirektor Maier: "Unverantwortlich, dass man uns nach China schickt"

Der deutsche Alpindirektor Wolfgang Maier hat knapp vier Wochen vor dem Beginn der Olympischen Spiele scharfe Kritik an den Organisatoren der Winterspiele in China geübt. "Ich persönlich halte es für nicht verantwortungsvoll, dass man uns nach China schickt, wo man eine Willkür festlegen kann, wie man es gern macht" , sagte der Sportfunktionär am Samstag (08.01.2022) in der Sportschau.

"Fordere Standardisierung der Tests"

Konkret macht der 61-Jährige seine Kritik an den Corona-Tests fest. "Ich fordere eine Standardisierung der Corona-Tests und andere Testwerte" , sagte Maier und kritisierte die Grenzwerte der chinesischen Olympia-Organisatoren für PCR -Tests: "Die setzen CT -Werte von 40 an, und Du bist denen komplett ausgeliefert, weil Du nicht weißt, was sie testen und wie sie es testen und ob es tatsächlich Deine Tests sind. Das sind Themen, die muss man kritisch diskutieren dürfen."

Was ist der CT -Wert?

Der sogenannte CT -Wert eines PCR -Tests gibt Aufschluss darüber, ob ein Virus wie das Corona-Virus nachgewiesen werden kann und wie viele Vermehrungszyklen das Virus benötigt, um infektiös zu sein. Ein niedriger CT -Wert ist daher ein Hinweis auf eine hohe Viruslast und eine hohe Ansteckungsgefahr.