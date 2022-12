Biathlon, Ski Alpin und mehr So läuft das Wintersport-Wochenende bei der Sportschau Stand: 13.12.2022 09:55 Uhr

Die Wintersport-Fans kommen dieses Wochenende ganz auf ihre Kosten: Ski Alpin, Biathlon, Skispringen und mehr sind geboten.

Die Biathleten starten bereits am Donnerstag in Annecy in ihre Wettkämpfe. Auch die alpinen Männer müssen schon am Donnerstag ran: In Gröden wird die ausgefallene Abfahrt von Beaver Creek/USA nachgeholt.

Außerdem kämpfen die Langläufer in Davos, die Skispringer sind in Engelberg am Start. Hier gibt es die Übersicht über Termine, Livestreams und Liveticker.

Zudem gibt es in der Sportschau Zusammenfassungen der Rodler aus Park City, und vom Eisschnelllauf-Weltcup in Calgary.

Wintersport-Fahrplan für Donnerstag, 15. Dezember Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 11.45 Uhr Ski alpin: Abfahrt Männer Gröden ARD + Livestream

+ Liveticker 13.10 Uhr Snowboard: Parallel-Riesenslalom Carezza Livestream 14.10 Uhr Bitahlon: Sprint Männer Annecy ARD + Livestream +

Liveticker

Wintersport-Fahrplan für Freitag, 16. Dezember Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 8.45 Uhr Nordische Kombination Frauen Ramsau ARD + Livestream + Liveticker 9.25 Uhr Nordische Kombinaton: Männer Ramsau ARD + Livestream

+ Liveticker 10.30 Uhr Ski alpin: Abfahrt Frauen St. Moritz ARD + Livestream

+ Liveticker 11.45 Uhr Ski alpin: Super G Männer Gröden ARD + Livestream

+ Liveticker 13.15 Uhr Nordische Kombination Frauen Ramsau ARD + Livestream + Liveticker 13.40 Uhr Nordische Kombination Männer Ramsau ARD + Livestream + Liveticker 14.15 Uhr Biathlon: Sprint Frauen Annecy ARD + Livestream + Liveticker 15.40 Uhr Skispringen: Qualifikation Männer Engelberg ARD + Livestream 16.30 Uhr Skeleton: Männer Lake Placid Livestream 20.30 Uhr Skeleton Frauen Lake Placid Livestream

Wintersport-Fahrplan für Samstag, 17. Dezember Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 8.45 Uhr Nordische Kombination Frauen Ramsau ARD + Livestream + Liveticker 9.25 Uhr Nordische Kombination Männer Ramsau ARD + Livestream + Liveticker 10.30 Uhr Ski alpin: Abfahrt Frauen St. Moritz ARD + Livestream + Liveticker 11.40 Uhr Ski alpin: Abfahrt Männer Gröden Livestream + Liveticker 12.10 Uhr Biathlon: Verfolgung Männer Annecy ARD + Livestream + Liveticker 13.15 Uhr Langlauf Sprint Frauen Davos Livestream + Liveticker 13.15 Uhr Langlauf Sprint Männer Davos Livestream + Liveticker 13.35 Uhr Nordische Kombination Frauen Ramsau ARD + Livestream + Liveticker 14.15 Uhr Biathlon: Verfolgung Frauen Annecy ARD + Livestream + Liveticker 15.10 Uhr Nordische Kombination Männer Ramsau ARD + Livestream + Liveticker 16 Uhr Skispringen Männer Engelberg ARD + Livestream + Liveticker 16 Uhr Zweierbob Männer Lake Placid Livestream 19.10 Uhr Snowboard Parallel-Riesenslalom Frauen und Männer Cortina d'Ampezzo ARD + Livestream 20.30 Uhr Monobob Frauen Lake Placid Livestream

Wintersport-Fahrplan für Sonntag, 18. Dezember Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 10 Uhr Ski alpin: Riesenslalom Männer Alta Badia ARD + Livestream + Liveticker 10.45 Uhr Langlauf 20 km Freistil Frauen Davos Livestream + Liveticker 11.30 Uhr Ski alpin: Super G Frauen St. Moritz ARD + Livestream + Liveticker 12.10 Uhr Biathlon Massenstart Männer Annecy ARD + Livestream + Liveticker 12.30 Uhr Skispringen Männer Engelberg ARD + Livestream + Liveticker 13.15 Uhr Langlauf 20 km Freistil Männer Davos Livestream + Liveticker 13.30 Uhr Ski Alpin: Riesenslalom Männer Alta Badia Livestream + Liveticker 14.15 Uhr Biathlon Massenstart Frauen Annecy ARD + Livestream + Liveticker 16 Uhr Zweierbob Frauen Lake Placid Livestream 20.30 Uhr Viererbob Männer Lake Placid Livestream