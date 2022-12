Biathlon, Ski Alpin und mehr So läuft das Wintersport-Wochenende bei der Sportschau Stand: 07.12.2022 10:30 Uhr

Am langen Wintersport-Wochenende sind wieder die Biathleten (Hochfilzen), alpinen Skirennläufer (Val d'Isere/Sestriere) und Skispringer (Titisee-Neustadt) am Start.

Außerdem kämpfen die Langläufer in Beitostölen, die Rodler in Whistler und die Eisschnellläufer in Calgary um Weltcup-Punkte. Die Snowboarder sind in Winterberg und Edmonton gefordert, die Ski-Freestyler in Val Thorens und Idre Fjäll zu Gast. Für die Shorttracker ist Almaty Weltcup-Station. Am Montag starten dann die Skicrosser in Arosa. Hier gibt es die Übersicht über Termine, Livestreams und Liveticker.

Wintersport-Fahrplan für Donnerstag, 8. Dezember Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 14.10 Uhr Biathlon: Sprint Frauen Hochfilzen Liveticker

Wintersport-Fahrplan für Freitag, 9. Dezember Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 11.45 Uhr Skispringen: Männer Titisee-Neustadt Liveticker 12 Uhr Langlauf: Sprint klassisch Frauen Beitostölen Liveticker 12 Uhr Langlauf: Sprint klassisch Männer Beitostölen Liveticker 15.45 Uhr Biathlon: Sprint Männer Hochfilzen Liveticker

Wintersport-Fahrplan für Samstag, 10. Dezember Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 9.30 Uhr Ski alpin: Riesenslalom Männer Val d'Isere Liveticker 10 Uhr Langlauf: 10km klassisch Frauen Beitostölen Liveticker 10.30 Uhr Ski alpin: Riesenslalom Frauen Sestriere Liveticker 11.30 Uhr Biathlon: 10 km Verfolgung Frauen Hochfilzen Liveticker 11.45 Uhr Skispringen: Mixed-Team Titisee-Neustadt Liveticker 12.15 Uhr Langlauf: 10km klassisch Männer Beitostölen Liveticker 13.40 Uhr Biathlon: 4x7,5 km Staffel Männer Hochfilzen Liveticker

Wintersport-Fahrplan für Sonntag, 11. Dezember Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 9.30 Uhr Ski alpin: Slalom Männer Val d'Isere Liveticker 10.30 Uhr Ski alpin: Slalom Frauen Sestriere Liveticker 11.30 Uhr Biathlon: 4x6 km Staffel Frauen Hochfilzen Liveticker 12.15 Uhr Skispringen: Einzel Frauen Titisee-Neustadt Liveticker 14.15 Uhr Biathlon: Verfolgung Männer Hochfilzen Liveticker 15 Uhr Langlauf: Staffel-Mixed Liveticker 15.45 Uhr Skispringen: Einzel Männer Titisee-Neustadt Liveticker