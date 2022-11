Biathlon, Ski Alpin und mehr So läuft die Wintersport-Woche bei der Sportschau Stand: 28.11.2022 14:37 Uhr

Die Biathleten starten in die Saison. Für Ski alpin und Skispringen stehen wie für zahlreiche andere Sportarten die nächsten Weltcup-Stationen an.

Die meisten Sportarten haben bereits den Weltcup-Auftakt hinter sich. Nun ziehen auch die Biathleten und Biathletinnen sowie die Rodel-Mannschaften nach. Hier gibt es die Übersicht über Termine, Livestreams und Liveticker.

Wintersport-Fahrplan für Dienstag, 29. November Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 13 Uhr Biathlon: Einzel (20 km) der Männer in Kontiolahti ARD + Livestream + Liveticker

Wintersport-Fahrplan für Mittwoch, 30. November Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 13 Uhr Biathlon: Einzel (15 km) der Frauen in Kontiolahti ARD + Livestream + Liveticker

Wintersport-Fahrplan für Donnerstag, 1. Dezember Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 10.45 Uhr Biathlon: Staffel der Männer in Kontiolahti ARD + Livestream + Liveticker 13.20 Uhr Biathlon: Staffel der Frauen in Kontiolahti ARD + Livestream + Liveticker 17.30 Uhr Skeleton: Frauen in Park City Liveticker 21.30 Uhr Skeleton: Männer in Park City Liveticker

Wintersport-Fahrplan für Freitag, 2. Dezember Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 10 Uhr Nordische Kombination: Frauen in Lillehammer Liveticker 11 Uhr Langlauf: Einzel (10 km) der Frauen in Lillehammer Livestream + Liveticker 12.45 Uhr Langlauf: Einzel (10 km) der Männer in Lillehammer Livestream + Liveticker 17.30 Uhr Bob: Monobob Frauen in Park City Liveticker 18.15 Uhr Ski alpin: Abfahrt der Männer in Beaver Creek Livestream + Liveticker 20 Uhr Ski alpin: Abfahrt der Frauen in Lake Louise Livestream + Liveticker 22.30 Uhr Bob: Zweierbob der Männer in Park City Liveticker

Wintersport-Fahrplan für Samstag, 3. Dezember Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 8.45 Uhr/ 14.45 Uhr Nordische Kombination: Männer in Lillehammer ARD + Livestream + Livestream Langlauf + Liveticker 9.05 Uhr Rodeln: Doppelsitzer der Frauen in Innsbruck-Igls ARD + Livestream + Liveticker 9.30 Uhr Langlauf: Sprint klassisch Frauen & Männer in Lillehammer ARD + Livestream + Liveticker 10.35 Uhr Nordische Kombination: Frauen in Lillehammer ARD + Livestream + Livestream Langlauf + Liveticker 10.45 Uhr Biathlon: Sprint (10 km) der Männer in Kontiolahti ARD + Livestream + Liveticker 10.45 Uhr Rodeln: Einsitzer der Frauen in Innsbruck-Igls ARD + Livestream + Liveticker 11.30 Uhr Snowboardcross Frauen/Männer in Les Deux Alps ARD + Livestream + Liveticker 12 Uhr: Langlauf: Sprint Freistil Frauen & Männer in Lillehammer ARD + Livestream + Liveticker 13.45 Uhr Biathlon: Sprint (7,5 km) der Frauen in Kontiolahti ARD + Livestream + Liveticker 13.45 Uhr Rodeln: Doppelsitzer der Männer in Innsbruck-Igls ARD + Livestream + Liveticker 15.55 Uhr Ski-Freestyle: Moguls Frauen/Männer in Ruka Liveticker 16.30 Uhr Skispringen: Frauen Normalschanze in Lillehammer Liveticker 17.30 Uhr Bob: Zweierbob der Frauen in Park City Liveticker 18 Uhr Ski alpin: Abfahrt der Männer in Beaver Creek Livestream + Liveticker 20.30 Uhr Ski alpin: Abfahrt der Frauen in Lake Louise Livestream + Liveticker 21.30 Uhr Bob: Viererbob der Männer in Park City Liveticker

Wintersport-Fahrplan für Sonntag, 4. Dezember Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 9.30 Uhr Nordische Kombination: Männer in Lillehammer ARD + Livestream + Liveticker 9.30 Uhr Rodeln: Einsitzer der Männer in Innsbruck-Igls ARD + Livestream + Liveticker 10.45 Uhr Langlauf: Skiathlon der Frauen in Lillehammer ARD + Livestream + Liveticker 10.35 Uhr Nordische Kombination: Frauen in Lillehammer ARD + Livestream + Liveticker 12.15 Uhr Biathlon: Verfolgung (12,5 km) Männer in Kontiolahti ARD + Livestream + Liveticker 12.30 Uhr Rodeln: Sprint Doppelsitzer der Frauen in Innsbruck-Igls ARD + Livestream + Liveticker 13 Uhr Langlauf: Skiathlon der Männer in Lillehammer ARD + Livestream + Liveticker 13.30 Uhr Rodeln: Sprint Einsitzer der Frauen in Innsbruck-Igls ARD + Livestream + Liveticker 14.15 Uhr Rodeln: Sprint Einsitzer Männer in Innsbruck-Igls ARD + Livestream + Liveticker 14.15 Uhr Biathlon: Verfolgung (10 km) Frauen in Kontiolahti ARD + Livestream + Liveticker 15 Uhr Ski-Freestyle: Aerials Frauen/Männer in Ruka Liveticker 16.30 Uhr Skispringen: Frauen Großschanze in Lillehammer Liveticker 18 Uhr Ski alpin: Super-G der Männer in Beaver Creek Livestream + Liveticker 19 Uhr Ski alpin: Super-G der Frauen in Lake Louise Livestream + Liveticker

Biathlon

Nun starten auch die Skijäger in den Weltcup-Winter Von 29. November bis 4. Dezember machen sie Station in Kontiolahti in Finnland.

Dabei müssen Männer und Frauen gleich das volle Programm absolvieren. Los geht es mit der Königsdisziplin Einzel, gefolgt von den ersten Staffel-Rennen, sowie einem Sprint und der dazugehörigen Verfolgung.

Ski Alpin

Die Skirennläufer verlängern ihre Nordamerika-Tour. Nach dem Auftakt der Nordamerika-Reise in Lake Louise (Männer) und Killington (Frauen) rasen nun die schnellsten Frauen von Freitag bis Sonntag die Piste in Lake Louise/Kanada herunter. Die Männer ziehen weiter nach Beaver Creek/USA (Männer).

Dabei müssen die Skirennfahrer jeweils zwei Abfahrten und einen Super-G absolvieren. Die deutschen Männer wollen ihren Schwung aus Lake Louise mitnehmen, als Andreas Sander und Thomas Dreßen bereits WM-Normen schafften.

livestream Ski Alpin Abfahrt der Männer in Beaver Creek, am 02.12. ab 18.10 Uhr Der Weltcup Ski Alpin Beaver Creek in Colorado wird auf der berühmten Skipiste Birds of Prey ausgetragen. Dort dürfen sich die Männer in der Disziplin Abfahrt beweisen.

Nach den wetterbedingten Ausfällen erleben die Speed-Fahrerinnen um Kira Weidle in Lake Louise die ersten Standortbestimmungen des Winters im Weltcup.

livestream Ski Alpin Abfahrt der Frauen in Lake Louise, am 02.12. ab 20 Uhr Eine Woche nach dem Weltcup der Männer, sind auch die Frauen in Lake Louise gefragt. Mit zwei Abfahrten wird hier die Speed-Saison eingeläutet.

Skispringen

Während die Männer vor dem Wochenende in Titisee-Neustadt pausieren, sind nun wieder die besten Frauen der Welt gefordert. Im Lillehammer/Norwegen finden die Springen der zweiten Weltcup-Station statt. Sowohl auf der Normal- als auch auf der Großschanze treten die Springerinnen dann an.

Katharina Althaus, die beim Mattenspringen in Wisla einen guten Saisonstart schaffte, mag die Normalschanze in Norwegen. Drei Mal konnte sie bereits dort gewinnen.

Nordische Kombination

Die Männer ziehen aus Ruka weiter nach Lillehammer, wo nun auch die Frauen dazustoßen. Sie treten nun erstmals in dieser Saison im Weltcup an.

Livestream Wintersport Nordische Kombination der Frauen in Lillehammer, am 03.12. ab 10.35 Uhr Für die Kombinierinnen geht es ins norwegische Lillehammer. Dort will sich auch Jenny Nowak mit den Top-Athletinnen auf der Schanze messen.

Überraschend im gelben Trikot bei den Männern wird übrigens Julian Schmid antreten. Der Oberstdorfer hatte in Ruka mit den Plätzen eins, zwei und fünf überzeugt - und geht daher vor dem norwegischen Dominator Jarl Magnus Riiber in die Wettkämpfe in dessen Heimat.

Skilanglauf

Gemeinsam mit den Skispringerinnen und den Nordischen Kombinierern macht der Langlauf-Tross nun nach Ruka auch in Lillehammer Halt. Für die Männer und Frauen gibt es dabei den gleichen Wettkampfplan.

Am Freitag geht es los mit den zehn Kilometern, dann folgen Sprints am Samstag. Und am Sonntag werden beide Disziplinen kombiniert beim Skiathlon. Unter anderem Katharina Hennig kommt nach ihrem Podestplatz mit Rückenwind nach Norwegen.

livestream Wintersport Ski-Langlauf der Frauen in Lillehammer, am 02.12. ab 11 Uhr Lillehammer ist die zweite Station der Langlauf-Weltcupsaison 2022/23. Sowohl die Männer, als auch die Frauen messen sich auf dem zehn Kilometer langen Streckenabschnitt.

Rodeln

Die Bobsportler und die Skeletonis haben es vorgemacht, nun beginnen auch die Rodler ihre Weltcup-Saison. Nicht mit dabei aus deutscher Sicht: die Olympiasieger Natalie Geisenberger, die ihr zweites Kind erwartet, und Johannes Ludwig, der seine Karriere beendete. Der Rest der erfolgreichen Peking-Equipe startet aber nun in Innsbruck-Igls - und will an die schwarz-rot-goldenen Eiskanalerfolge auch im Weltcup anknüpfen.

livestream Taubitz auf Kurs Rodeln im Eiskanal von Innsbruck, am 04.12. ab 12.28 Uhr Im Eiskanal von Innsbruck haben die deutschen Athleten und Atletinnen schon viele Titel feiern können. Auch Julia Taubitz will wieder auf den Erfolgs-Kurs.

Bobsport

Im Bob scheint alles wie gehabt zu sein: Francesco Friedrich dominiert die Männer-Konkurrenz. Zum Start in Whistler hat er sowohl im Zweier- als auch im Viererbob triumphiert. Beim nächsten Halt der Nordamerika-Tour in Park City/USA will er das ab Freitag bestätigen.

Skeleton

Schon einen Tag vorher, am Donnerstag, werfen sich die Skeletonfahrerinnen auf ihre Schlitten - und damit in die Bahn von Park City. Hannah Neise feierte zuletzt in Whistler in Kanada ihren ersten Weltcup-Sieg. Nach dem Grenzübertritt in die USA sollen möglichst auch dort Podestplätze fürs deutsche Team folgen.

Snowboardcross

Der deutsche Gesamtweltcupsieger Martin Nörl kehrt zurück auf die Piste. In Les Deux Alps steht der erste Weltcup der Saison für die Snowboardcrosser an. Sowohl die Männer als auch die Frauen messen sich am Sonntag auf der welligen und hügeligen Piste im Vierkampf, tags zuvor findet die Qualifikation statt.

livestream Wintersport Snowboardcross im Les Deux Alpes, am 03.12. ab 10 Uhr Keine Disziplin im Wintersport ist nervenaufreibender als Snowboardcross. Im französischen Skigebiet "Les Deux Alpes" wird das erste Weltcup-Rennen ausgetragen.

Ski-Freestyle

Ruka hatte am vergangenen Wochenende die Nordische Ski-Community zu Gast. Nun folgt die Ski-Freestyle-Elite. Moguls und Aerials stehen am Samstag und am Sonntag an.