Norwegens Langläuferinnen haben erwartungsgemäß das Staffelrennen über 4x5 Kilometer gewonnen. Das Quartett um die auf Startposition drei laufende Ausnahmeathletin Therese Johaug setzte sich deutlich vor den USA und Schweden durch. Johaug hatte dabei die entscheidende Attacke gestartet und einen großen Vorsrpung herausgelaufen.

Weltcup-Debüt für Sauerbrey - DSV auf Platz acht