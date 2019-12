Wintersport-News am Samstag: Shorttrackerin Seidel Neunte

Anna Seidel Neunte bei Shorttrack-Weltcup

Shorttrackerin Anna Seidel hat beim Weltcup in China über 1.500 Meter den neunten Platz belegt. Die Dresdnerin hatte sich in Schanghai für das B-Finale qualifiziert, dort wurde sie Dritte. Über 500 Meter scheiterte Seidel ebenso wie Gina Jacobs in den Vorläufen. Jacobs trat auch über 1.000 Meter an, schaffte es aber nicht, sich für eine weitere Runde zu qualifizieren. Auch für Christoph Schubert und Adrian Lüdke bei den Männern war in den Heats Endstation.

sst/dpa | Stand: 03.12.2019, 17:42