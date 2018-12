Wintersportnews am Mittwoch - WM-Norm für Ettel in der Halfpipe

Die deutsche Snowboarderin Leilani Ettel hat sich für die Weltmeisterschaften im Februar in den USA qualifiziert. Die 17-Jährige aus dem Münchner Vorort Pullach wurde am Mittwoch (19.12.) beim Halfpipe-Weltcup im chinesischen Secret Garden Siebte und schaffte damit die vom Verband geforderte Top-8-Platzierung. Das Resultat war zudem das beste ihrer Karriere, zuvor hatte es Ettel nie unter die Top Ten geschafft.



Auch der 18-jährige Christoph Lechner hatte beim Wettkampf in China Grund zur Freude: Er wurde Elfter und benötigt damit nur noch ein Ergebnis unter den besten 16, um bei der WM vom 31. Januar bis 10. Februar 2019 in Park City dabei zu sein.

